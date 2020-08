Il Giornale – Messi, l’Inter dà più garanzie rispetto a City e PSG: ecco perché

Messi all’Inter è un’ipotesi che continua a stuzzicare le fantasie dei tifosi nerazzurri. Secondo quanto riportato da il Giornale, il padre della Pulce sta trattando con il presidente del Barcellona Bartomeu, con Leo che pretende un progetto vincente altrimenti è disposto, come mai prima d’ora, a cambiare squadra. “I costi sono il nemico principale dell’ipotesi Inter, ma sulla bilancia ci sono anche le agevolazioni fiscali previste dal sistema italiano e il “trasloco” del padre a pochi passi dal quartier generale nerazzurro. Messi vuole una squadra pronta, già fatta, in questo senso le maggiori garanzie gli arriverebbero dalla colonia argentina a Milano, con Zanetti ai piani alti della dirigenza e Lautaro punto di riferimento per il futuro”, commenta il quotidiano.

Non sono da escludere, però, altre due opzioni come PSG e Manchester City: andare in Ligue 1 permetterebbe a Messi di segnare caterve di gol, mentre lo sceicco è pronto a ricoprirlo di soldi e a farlo diventare testimonial per i Mondiali del Qatar. A Manchester, invece, c’è Guardiola e il club ha l’ossessione chiamata Champions League. “Dopo sei Palloni d’oro, quattro Champions, dieci campionati spagnoli e sei Coppe del Re vincere il Mondiale con l’Argentina è l’ultimo vero desiderio di Messi. Fuoriclasse che ascende ancora alla perfezione”, commenta il Giornale.