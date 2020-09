Messi, l’ipotesi de Il Giorno: “Inter, chissà che quell’immagine sul Duomo non sia…”

Una tregua in vista del ribaltone che avverrà il prossimo anno. Lionel Messi resterà al Barcellona un’altra stagione, per poi cambiare maglia con ogni probabilità la prossima estate. E Il Giorno illustra uno scenario che farebbe piacere a molti tifosi dell’Inter: “Difficile gestirla peggio, ma ora c’è chi spera. Perché in fin dei conti il 2021 non è così lontano e, di fatto, strappare un fuoriclasse come Messi a costo zero sarà qualcosa di esplosivo. Anche perché a 34 anni non si può considerare vecchio, lo insegna CR7. E così torna alla mente quell’immagine trasmessa dalla tv cinese vicina a Suning sul Duomo di Milano, magari un presagio o un’anticipazione di quello che potrà accadere l’anno prossimo“.