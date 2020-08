SM: “Messi osserva interessato i progressi dell’Inter. E si riparla di uno scambio col Napoli”

Il mirino ora è sullo Shakhtar Donetsk, poi su un’eventuale finale di Europa League. Ma successivamente ci sarà il confronto tra Antonio Conte e l’Inter per definire i piani futuri e le strategie di mercato, tra sogni e possibilità concrete. Secondo quanto riporta SportMediaset, infatti, sarebbe tornata d’attualità l’idea di uno scambio con il Napoli tra Allan e Vecino, mentre Lionel Messi osserva in silenzio e con interesse i progressi di Lukaku e compagni. In attesa di fare un salto a Milano nel suo mega attico con vista sulla sede dell’Inter che fa sognare i tifosi nerazzurri.