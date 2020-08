Souness: “Messi sembra averne abbastanza del Barcellona. Lo vedrei bene…”

Tra le colonne del Times, Graeme Souness, leggenda del Liverpool e oggi stimato commentatore calcistico in Inghilterra, ha commentato lo stato di forma di Lionel Messi, proiettandosi ai possibili scenari per il futuro dell’argentino. Ecco l’opinione di Souness:

“L’altra sera Messi sembrava averne abbastanza di guidare il Barcellona. Questa potrebbe essere la settimana perfetta per fare un’offerta per per lui e potrei facilmente vederlo giocare a Manchester, allo United o al City“.

(Fonte: Daily Mail)