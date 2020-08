Rabbia Messi, il Barça trema. Tre squadre per lui. Una è l’Inter: “In questi dieci giorni…”

Dopo l’8-2 subito in Champions League contro il Bayern Monaco, Lionel Messi vive giorni di malumore acceso e rabbia. Sentimenti che potrebbero anche clamorosamente portarlo via dal Barcellona. E, in quel caso, l’Inter sarebbe una delle squadre pronte ad accoglierlo, insieme a PSG e Manchester City:

“Il malumore, la depressione, la rabbia di Messi però sono lì. Il PSG è uno dei tre che per ora sono stati individuati come possibile via di fuga per Messi. Gli altri sono il City e l’Inter. Che restano alla finestra, e quelle della sede nerazzurra non sono lontane dalle case che i Messi hanno comprato a Milano. In attesa che la versione dell’incontro di ieri fornita da «Rac1» venga confermata o smentita e che le parti tornino a vedersi l’incertezza resta sovrana. Gli allenamenti della stagione 20-21 cominceranno il 31 agosto. Dieci giorni che al Barça vivranno pericolosamente“, si legge sulla Gazzetta.

(Fonte: la Gazzetta dello Sport)