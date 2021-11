CM – Inter, il Milan ci ha provato davvero per Brozovic. Lui ha altre idee

In scadenza di contratto al 30 giugno 2022 con l'Inter, Marcelo Brozovic è stato accostato anche al Milan di recente

Di recente, il nome di Marcelo Brozovic è stato accostato anche al Milan. In scadenza di contratto al 30 giugno 2022 con l’Inter, il centrocampista croato ha altre idee però in caso di mancato rinnovo coi nerazzurri. Ne parla oggi Calciomercato.com: “Missione rinnovi per l'Inter. Già ufficializzati quelli di Lautaro e Barella, ancora non arriva quello di Marcelo Brozovic. In casa nerazzurra c'è ottimismo ma l'incontro decisivo continua a slittare, così i rossoneri ci hanno provato davvero. Qualche contatto indiretto c'è stato, ma l'operazione è molto complicata: la richiesta d'ingaggio è altissima e in caso di addio ai nerazzurri Brozovic preferirebbe andare all’estero”, si legge.