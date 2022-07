TS – Dybala, ‘assist’ del Milan all’Inter: “I rossoneri non vogliono correre un rischio”

L'Inter è in pole per Paulo Dybala ma non mancano le pretendenti. Secondo Tuttosport, l'argentino non rientra nei parametri del Milan

"Dybala non avrebbe costi di cartellino, ma le alte commissioni chieste da Antun non si sposano con la filosofia rossonera, così come l’ingaggio con cui sta trattando da settimane con l’Inter, ovvero 7 milioni complessivi più un bonus alla firma. Per il Milan sono troppi, considerando il tetto per gli stipendi attualmente alzato a 4.5 milioni e che già andrebbe sforato per Leao. Ma è evidente che dare a Dybala - o Asensio - un ingaggio superiore ai 5-6 milioni, avrebbe come rischiosa conseguenza la corsa al rialzo di altri perni della rosa rossonera. Il Milan non vuole correre questo rischio, almeno per ora, e questa scelta, se confermata, sarebbe una sorta di assist a l'Inter per Dybala"