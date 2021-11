È Milan-Inter anche sul mercato: “Derby per questi cinque giocatori”

La sfida in campo in programma domani alle 20.45 a San Siro, ma non solo: Milan e Inter si affrontano anche sul mercato

Alessandro Cosattini

È la vigilia del derby. A San Siro, il calcio d’inizio sarà domani sera alle 20.45. Milan e Inter sono pronte ad affrontarsi sul campo nel big match valido per la 12a giornata di Serie A, ma non solo. Come riportato da Calciomercato.com, ci sono anche cinque derby di mercato: per Lorenzo Lucca del Pisa, Gianluca Scamacca del Sassuolo, Julian Alvarez del River Plate, Gleison Bremer del Torino e Marcelo Brozovic, in scadenza con l’Inter e osservato speciale dei rossoneri.