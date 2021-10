Inter, Juve e Milan, bagarre per Lucca: ecco la valutazione che fa il Pisa

Secondo quanto riportato quest'oggi da La Gazzetta dello Sport, il Milan starebbe compiendo uno scatto importante per Lorenzo Lucca

