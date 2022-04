GdS – Milan, summit per Scamacca: contropartita e soldi per convincere il Sassuolo

Non c’è solo l’Inter sulle tracce di Gianluca Scamacca. Per l’attaccante del Sassuolo si muove anche il Milan: ecco la proposta

Non c’è solo l’Inter sulle tracce di Gianluca Scamacca. Per l’attaccante del Sassuolo si muove anche il Milan, come svela oggi La Gazzetta dello Sport: “Il dialogo con il Sassuolo è entrato nel vivo, tant’è vero che Paolo Maldini e Giovanni Carnevali hanno concordato di vedersi subito dopo Pasqua per scendere nei dettagli della trattativa per il centravanti romano. E nel confronto con il manager della società della famiglia Squinzi sono emersi già dei nomi di giovani rossoneri da individuare come possibili contropartite tecniche. Il primo della lista è sicuramente l’attaccante Lorenzo Colombo, ora in prestito alla Spal. In tutto ciò non va trascurata l’insidia della solita Premier League. Carnevali in queste settimane ha ricevuto proposte superiori ai 40 milioni per il proprio centravanti”, spiega la rosea. L’Inter ancora non ha fatto offerte, ma è attentissima alla situazione e pronta a intervenire.