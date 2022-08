Da Firenze – Milenkovic, futuro chiaro entro domenica: atteso incontro con Ramadani

"Se per Nastasic e Terzic si trattava più che altro di un’occasione per mettersi in mostra, per Milenkovic (capitano, anche ieri) potrebbe essere stata anche l’ultima in maglia viola. La sua posizione resta in bilico, anche se tutto sarà chiarito entro due, tre giorni al massimo. Tra oggi e domani Fali Ramadani (che in queste ore ha avuto un contatto col Tottenham) è atteso in Italia e da lui la Fiorentina si aspetta risposte definitive: o mette sul tavolo un’offerta da almeno 15 milioni (occhio alla Juventus, sempre alle prese con la cessione di Rugani) o Nikola verrà molto probabilmente tolto dal mercato con la società pronta a fargli firmare un triennale da (circa) 3 milioni netti a stagione".