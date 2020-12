Milik-Inter, pista fredda? Kozminski (vicepres Polonia): “Col Napoli storia brutta. A gennaio…”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Marek Kozminski, vicepresidente della Federcalcio polacca in merito al futuro di Milik, ormai destinato a lasciare il Napoli a gennaio. Sul polacco c’era forte l’interesse dell’Inter ma, negli ultimi giorni, l’opzione nerazzurra sembra un po’ scemata:

“Vicenda che non finisce mai, storia brutta. Abbiamo parlato con lui suggerendogli di trovare una soluzione, ora però siamo fermi. Il giocatore è stato convocato in Nazionale e abbiamo visto che mese dopo mese era peggio. Se la situazione non si sblocca a gennaio, probabilmente purtroppo non potremo contare su di lui. Io mi auguro che l’entourage del giocatore risolva la situazione”.