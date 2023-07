Sky – Milinkovic, sì all’Al-Hilal: Lotito chiede 40 mln netti. “La Juve e meno l’Inter…”

Il giocatore ha detto sì al trasferimento in Arabia e la Lazio chiede 40 mln netti per la cessione di Milinkovic-Savic all'Al-Hilal. "Le squadre italiane, in particolare la Juventus e meno l'Inter , devono rassegnarsi perché il calciatore serbo ha accettato, come altri giocatori che non sono alla fine della loro carriera, la proposta arrivata dal campionato arabo", ha spiegato Gianluca Di Marzio.

Il giornalista ha anche sottolineato che il centrocampista andrebbe a guadagnare dai 15 ai 20 mln netti a stagione per 4 anni. "Evidentemente il calciatore voleva andare via dal club biancoceleste e questa era l'unica offerta concreta arrivata per lui e per il club". La cifra di 40 mln richiesta dal presidente Lotito verrebbe pagata per un calciatore che ha un solo anno di contratto e l'anno prossimo sarebbe stato libero a parametro zero senza rinnovo. Una cifra che per le big italiane era troppo alta.