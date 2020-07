Gds: “Milinkovic-Savic piace anche all’Inter. La Lazio può accontentarsi di questa cifra”

C’è aria di rivoluzione in casa Lazio. Il club biancoceleste vorrà infatti costruire un organico importante per restare al vertice della classifica anche i prossimi anni e per farlo dovrà cedere uno dei suoi pezzi più pregiati. Si tratta di Sergej Milinkovic-Savic, come spiega La Gazzetta dello Sport: “Il centrocampista classe 1995 piace a Juventus e Inter, ma il budget dei top club italiani non sembra bastare al presidente biancoceleste, pronto dunque ad ascoltare le offerte di Psg e Manchester United, ma anche di Real Madrid e Chelsea. La Lazio si potrebbe “accontare” di circa 80 milioni, ma il presidente fino all’ultimo tenterà di ottenere di più”.