Milinkovic-Savic, è derby Inter-Milan. “Per Inzaghi è il colpo perfetto. Marotta e Zhang…”

"Un sogno proibito, chiamato Sergej Milinkovic-Savic . Il centrocampista serbo, dopo otto stagioni e un contratto in scadenza nel giugno 2024, sembra ormai arrivato ai titoli di coda della sua storia con la Lazio". Apre così l'articolo di Tuttosport in merito all'addio, sempre più probabile, di SMS alla Lazio. "Su Milinkovic-Savic ci sono tantissime squadre, all’estero e in Italia, dove ci sono due suoi grandi estimatori, due allenatori che lo hanno accompagnato nei primi anni in Serie A: Stefano Pioli e Simone Inzaghi. Entrambi lo hanno inserito nella loro lista dei desideri, ma non è assolutamente detto che vengano accontentati dai propri club. Anzi", spiega il quotidiano che rimarca come l'Inter stia seguendo anche Frattesi e Kessié, qualora l'assalto al serbo non andasse a buon fine, tenuto conto anche della valutazione di 30-35 mln che fa la Lazio.

"Il tecnico nerazzurro ha indicato il suo ex centrocampista nel vertice andato in scena martedì nella sede nerazzurra. Per lui Milinkovic-Savic sarebbe l’elemento perfetto, per tecnica, fisicità e senso del gol, per completare la linea mediana. Inzaghi vorrebbe un’Inter rinforzata, ma al tempo stesso senza perdere i suoi totem, desideri... alti, che cozzano con la politica di autofinanziamento imposta da Zhang. Milinkovic-Savic a Marotta e Ausilio piace da anni, con la Lazio dovranno parlare del riscatto di Acerbi ma, nonostante le valutazioni più o meno simili, per l’Inter sarà probabilmente più facile trovare un’eventuale intesa col Sassuolo per Frattesi, anche se c’è la concorrenza della Juventus. Per non parlare dell’ingaggio: almeno 5 milioni per il serbo, forse meno della metà per Frattesi", chiosa poi Tuttosport.