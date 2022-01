Milinkovic-Savic-Lazio, addio a giugno ad una condizione: “Società e giocatore d’accordo”

Sergej Milinkovic-Savic sta disputando una stagione di livello assoluto con 7 gol e 8 assist a referto. Ma il suo futuro può essere lontano da Roma

Sergej Milinkovic-Savic sta disputando una stagione di livello assoluto con 7 gol e 8 assist a referto. Il serbo è stato associato anche all'Inter per l'estate 2022 ma la Lazio se lo vuole tenere stretto. "Il contratto che lo lega alla Lazio ha scadenza 2024, non lontanissima, ma neppure vicina. Per adesso non si parla di rinnovo contrattuale, se ne discuterà semmai dopo l’estate, durante la quale però Milinkovic potrebbe finire sul mercato. È il ritornello di ogni estate, anche se finora il serbo è sempre rimasto (questa è la sua settima stagione in biancoceleste). Il motivo è semplice. Il club e il procuratore sono d’accordo sulla strategia: il giocatore parte solo di fronte ad una offerta irrinunciabile. Che fin qui non c’è stata. Se ci sarà la prossima estate Milinkovic sarà ceduto, altrimenti resterà alla Lazio e gli sarà rinnovato il contratto", si legge sulla Gazzetta dello Sport.