Inter, per Mkhitaryan previsto anche un bonus alla firma: le cifre dell’accordo

Come vi abbiamo riportato , Henrikh Mkhitaryan è a un passo dalla firma con l'Inter. Nelle scorse ore, i nerazzurri hanno comunicato alla Roma di aver raggiunto un accordo verbale con il calciatore. I giallorossi sperano ancora in un ripensamento, ma al momento tutto lascia pensare che l'armeno nella prossima stagione giocherà con l'Inter:

"L’affondo dell’Inter per Mkhitaryan, negato dal gm Tiago Pinto alla vigilia dell’ultima gara di campionato contro il Torino, ha lasciato stupito per primo il dirigente portoghese. Si è dovuto però ricredere e arrendere davanti all’evidenza. Non invece alla possibilità di perderlo. Perché l’armeno ancora non ha firmato con i nerazzurri (che ieri, tardivamente, hanno comunicato a Trigoria di aver raggiunto un’intesa verbale con il giocatore). È certamente ad un passo, ha detto sì alla proposta biennale da 4 milioni più bonus (e 2 milioni alla firma) messa sul piatto da Marotta ma non firmando si lascia aperta una porta, aspettando il rilancio della Roma (...). Le possibilità, tuttavia, di fargli cambiare idea appaiono minime".