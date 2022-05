GdS – Inter, Mkhitaryan verso il sì: “A orientare la sua decisione sono due fattori”

Henrikh Mkhitaryan è a un passo dall’Inter. Palla al giocatore ora, l’offerta nerazzurra è sul tavolo: ecco la situazione

Henrikh Mkhitaryan è a un passo dall’Inter. Palla al giocatore ora, l’offerta nerazzurra è sul tavolo. L’armeno aspetta un possibile rilancio della Roma e poi scioglierà le riserve sul futuro. Per il momento, è orientato a scegliere l’Inter per i motivi svelati da La Gazzetta dello Sport oggi.

“Nonostante ci sia sempre il rischio che l’armeno cambi idea, soprattutto ieri in casa nerazzurra è cresciuta la fiducia sul lieto fine. Pare che la possibilità di giocare la Champions possa orientare la decisione, ma ha un valore anche il progetto tattico che Inzaghi gli ritaglierebbe addosso. Di Mkhitaryan si è discusso a lungo nel vertice di martedì scorso nella sede di viale della Liberazione e tutti, presidente Zhang compreso, hanno concordato sull’importanza di questa opportunità per il futuro prossimo. Nell’ultima stagione la mediana di Simone è stata, infatti, spremuta oltre ogni limite, anzi proprio l’assenza di riserve all’altezza nel reparto ha inciso sulla dolorosissima beffa scudetto. Per questo il tecnico pensa a un centrocampo con quattro titolari autentici e riconosciuti: l’armeno prenderebbe numericamente il posto di Vidal, ma almeno in partenza garantirebbe un rendimento molto superiore. Più nel dettaglio, il giallorosso potrebbe occupare tutte le caselle di una mediana di alto livello, perfino quelle a cui è meno abituato”, si legge.