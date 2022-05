Mkhitaryan-Inter, Thiago Pinto: “Lo conosco al 100% ed è una bugia”

Le parole del dirigente giallorosso sul calciatore che è stato accostato al club nerazzurro

Thiago Pinto ha parlato delle indiscrezioni su Mkhitaryan-Inter ai microfoni di DAZN. Queste le parole del dirigente della Roma: «Conosco bene Mkhitaryan, al 100%, e so che è una bugia che lui stia parlando con l'Inter. È concentrato al massimo per recuperare per la finale di Tirana. Abbiamo questa sfida oggi, e non parliamo di mercato, poi dopo mercoledì avremo tre mesi per parlare di mercato».