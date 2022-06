Mkhitaryan, relax finito: l’Inter lo aspetta per visite e firma. E c’è un retroscena

“Henrikh Mkhitaryan ha scelto l’Inter in tempi non sospetti: il 18 maggio c’era stata la clamorosa irruzione nerazzurra, poi completamente ribadita nei giorni successivi. A conferma che non aveva dato priorità alla Roma e che non sarebbe tornato indietro. Mkhitaryan si è concesso alcuni giorni di relax a Montecarlo, la scelta è fatta da quasi un mese. Presto arriverà il momento di visite e firme con il suo nuovo club l’Inter”, si legge. Un interessante aneddoto dunque: da oltre un mese il giocatore ha scelto i nerazzurri e non ha più avuto dubbi.