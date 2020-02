In Spagna – Modric, sul tavolo col Real c’è il suo futuro. L’Inter potrebbe essere via di fuga

Luka Modric sta affrontando il tema futuro con il Real Madrid. In passato ha lasciato intendere che vorrebbe partire e potrebbe ancora essere una possibilità. Notissimo l’interesse dell’Inter di qualche tempo fa e il giornale spagnolo El Desmarque scrive: “Il club nerazzurro ha già bussato alla sua porta in più di un’occasione e potrebbe essere ancora una via di fuga”. Anche Sport nel mese di gennaio aveva accostato ancora il nome del croato al club nerazzurro.

Per questo i madrileni stanno pensando a Martin Odegaard. Il giocatore è del Real e sta giocando in prestito al Real Sociedad. Ma il giocatore vorrebbe garanzie sul suo impiego e il Real Sociedad vorrebbe che il Real Madrid rispettasse il patto fatto quando è stato firmato un contratto per un prestito biennale. Tutto quindi resta nelle mani di Modric che ha un contratto in scadenza nel giugno 2011. Il Real Madrid potrebbe cederlo già in estate per riuscire a recuperare ancora qualcosa dalla sua cessione, prima che vada in scadenza.

(Fonte: El Desmarque)