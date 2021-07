Molina, Inter in pole. CM: “L’Udinese lo lascia partire a queste condizioni”

Nahuel Molina è stato uno dei giocatori che si sono messi in vetrina durante l'ultimo anno in Serie A: l'Inter è interessata

Nahuel Molina è stato uno dei giocatori che si sono messi in vetrina durante l'ultimo anno in Serie A. Dopo aver ottenuto la titolarità dell'Udinese, è arrivata anche la conferma in Copa America, con la vittoria da titolare con l'Albiceleste. L'ex Boca è stato accostato nelle scorse settimane all'Inter. "Tra i tanti club che hanno seguito il suo exploit nell'ultima stagione, ai primo posto c'è l'Inter, che è alla ricerca di rinforzi sulle fasce e vorrebbe puntare su Molina per dare una nuova freccia a Simone Inzaghi dopo la cessione di Achraf Hakimi al Paris Saint-Germain", ribadisce infatti calciomercato.com.

L'Udinese, però, non è disposta ad accettare la proposta dell'Inter di un prestito con diritto di riscatto. "Molina non è considerato incedibile, ma può partire solo per un'offerta di almeno 15 milioni di euro a titolo definitivo o in prestito con obbligo. Altrimenti Molina resterà per un'altra stagione, per completare il suo percorso di crescita e aumentare anche il suo valore", conferma il portale.