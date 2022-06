Il Monza corteggia Pinamonti. “Due nodi da sciogliere ma non così complicati”

Il Monza è alla ricerca di un attaccante e il nome di Pinamonti è finito sul taccuino della dirigenza. "Proprio Galliani ha già parlato con l’entourage dell’attaccante, reduce dall’eccellente stagione con l’Empoli. C’è un doppio nodo da sciogliere: l’ingaggio da oltre 2 milioni e il giocatore non del tutto convinto della piazza brianzola. Non sembrano, però, particolarmente complicati da sciogliere. L’Inter, invece, verrebbe accontentata con una cifra attorno ai 20 milioni di euro", commenta il Corriere dello Sport che indica in 12 circa i mln che servono per prendere Sensi, al quale il Monza è fortemente interessato.