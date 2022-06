Pedullà – Ranocchia ha aspettato l’Inter prima di dire sì al Monza. C’è un altro nome che…

Asse sempre caldo tra Inter e Monza in questa prima parte di calciomercato. Secondo quanto riporta Alfredo Pedullà sulla Gazzetta dello Sport, infatti, il club di Berlusconi e Galliani guarda con interesse in casa nerazzurra. Praticamente fatta per l'arrivo in Brianza di Andrea Ranocchia, in scadenza di contratto con l'Inter, ma non solo. Anche Stefano Sensi resta fortemente nel mirino biancorosso: