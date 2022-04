Il Monza vuole Sensi: “La formula. E c’è la cifra per la plusvalenza all’Inter”

In caso di Serie A, il Monza di Galliani e Berlusconi è pronto a farsi un grande regalo. E quel regalo potrebbe essere Stefano Sensi

"L’Inter, come detto, lo ha di fatto messo sul mercato e la sua valutazione si aggira fra i 15 e i 20 milioni (la sua quotazione a bilancio il 30 giugno sarà di circa 14.9 milioni). Difficile ipotizzare che il Monza possa acquistarlo a titolo definitivo, ma non è da escludere un’operazione in prestito con diritto-obbligo di riscatto, formula già collaudata fra i due club visto che Galliani ha ottenuto dall'amico Marotta con la stessa tipologia sia il portiere Di Gregorio che il centrale Pirola (su entrambi l'Inter ha il contro riscatto). Per altro Sensi è assistito da Beppe Riso, storicamente vicino all’ad del Monza".