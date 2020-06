Moratti: “Inter, serve un centrocampista top. Lautaro? Non puoi frenare qualcuno che…”

Intervenuto telefonicamente a Sport Mediaset, Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter, ha detto la sua sulle mosse di mercato dei nerazzurri in entrata e in uscita. Con una certezza: nonostante la pandemia da coronavirus, il futuro della società è sicuro nelle mani di Suning:

“Tutto è stato sparigliato dalla situazione attuale. Ma credo proprio che le intenzioni e le possibilità di Suning siano rimaste invariate. Credo sinceramente che l’Inter abbia un buon futuro. Bisogna vedere come va Eriksen, ma forse serve un grande centrocampista e qualche rinforzo sulle fasce. Lautaro? Non puoi frenare qualcuno che può avere l’idea di esprimersi da un’altra parte, correndo il rischio che resti malvolentieri“.

(Fonte: Sport Mediaset)