Ex Inter, nuova avventura per Moriero: sarà il nuovo ct delle Maldive

Nuova avventura per Francesco Moriero. Come riporta Sportitalia, infatti, l'ex calciatore dell'Inter (83 presenze e 10 gol in nerazzurro tra il 1997 e il 2000, con una coppa UEFA vinta nel 1998) sarà il nuovo commissario tecnico delle Maldive.