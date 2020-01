Moses, i dettagli dell’accordo con l’Inter. CdS: “Lo staff medico del Chelsea…”

Giornata di visite mediche per Victor Moses che oggi sosterrà test fisici prima di diventare un nuovo giocatore dell’Inter. Ieri Ausilio e Marotta hanno trovato l’intesa con il Chelsea sulla base di un prestito con diritto di riscatto a 10 milioni di euro. L’affare, però, è subordinato al superamento delle visite, cosa che non è un dettaglio. ioni. “Quando è saltato lo scambio tra Politano e Spinazzola, il club nerazzurro ha virato sull’ex laterale dei Blues che finora era in prestito al Fenerbahce dove però ha vissuto mesi complicati a causa degli infortuni. Il suo sponsor principale è stato Antonio Conte che lo ha allenato proprio al Chelsea e che ha spinto per poterlo riabbracciare a Milano. Perché Victor conosce bene il suo calcio e non avrà difficoltà a inserirsi. A patto che offra le giuste garanzie a livello fisico”, sottolinea il Corriere dello Sport.

ACCORDO ECONOMICO – L’Inter, prima dell’ok del Chelsea, ha raggiunto l’accordo con l’entourage del giocatore. Moses per i prossimi sei mesi guadagnerà 1,3 mln e, in caso di riscatto, il contratto sarà triennale (fino al 2023) a 3 milioni a stagione. Il suo futuro all’Inter dipende dalla condizione fisica: dopo essere stato fuori quasi due mesi per un problema alla coscia, “il nigeriano di passaporto inglese è tornato a Londra a farsi visitare dallo staff medico del Chelsea e adesso sembra sia quasi recuperato, anche se non ha più giocato. Vuole riabbracciare Conte e se non ci saranno intoppi nei test di oggi, sarà accontentato”, chiosa il CorSport.