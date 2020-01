Moses, l’Inter pronta ad annunciarlo. Scambio di documenti in corso

A breve il secondo acquisto dell’Inter dovrebbe essere ufficiale. Dopo Ashley Young, il club nerazzurro è pronto ad annunciare anche Victor Moses.

“Scambio di documenti in corso per il trasferimento di Victor Moses, giocatore di proprietà del Chelsea ma attualmente in prestito al Fenerbahce, all’Inter. Gli avvocati del giocatore Bozza e Capello sono al lavoro in queste ore. L’esterno nigeriano ha svolto nella giornata di martedì le visite mediche, dopo essere arrivato in città nella serata di lunedì. In questi giorni i legali hanno limato gli ultimi dettagli burocratici relativi al trasferimento del giocatore dalla Turchia all’Italia. Dunque i tempi si sono allungati”, si legge su Gianlucadimarzio.com.