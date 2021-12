Inter, una mossa che vale triplo: “Marotta pensa a un nome per Inzaghi. Garanzia per 3 ruoli”

Marotta pensa a una mossa di mercato per Simone Inzaghi che vale triplo: un'occasione strepitosa da cogliere

La duttilità è fondamentale nel calcio di oggi e, non a caso, tutti gli allenatori la ricercano nei calciatori a propria disposizione. E, se un top come Matthias Ginter, uno capace di ricoprire ben tre ruoli con la stessa garanzia di rendimento, è anche disponibile a parametro zero, ovvio che tutti i grandi club europei ci facciano un pensierino. L'Inter non manca in questa lista. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, la dirigenza nerazzurra ci starebbe pensando: