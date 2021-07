Libero – Mercato, Mou mugugna ma è in buona compagnia. L’Inter cede ancora?

Il giornale dice che il portoghese avrebbe voluto di più dalla campagna acquisti del club giallorosso ma tutte sono prima costrette a cedere

Rui Patricio acquistato, Vina arrivato: ma José si aspettava di più dalla Roma. Così il quotidiano Libero parla dei primi mugugni di Mourinho e di come si aspettava di più dalla campagna acquisti del club giallorosso. Ma anche la società della capitale dovrà prima cedere per continuare ad acquistare.

Così il giornale spiega al portoghese di essere in buona compagnia: "Gli altri devono tutti prima vendere e poi comprare. La Lazio di Sarri, se non cede Correa è ferma. La Juve dipende dalle scelte di Ronaldo. L’Inter ha venduto Hakimi, ma potrebbe dover cedere ancora. Il Milan ha già perso Donnarumma e Calhanoglu a zero. Insomma Mou, in quanto a mugugni, è in buona compagnia", si legge.