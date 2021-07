Dall’Uruguay – Mourinho prova lo sgarbo all’Inter e chiama Nandez: la risposta

Un interessante aneddoto di mercato svelato dai colleghi sul duttile centrocampista del Cagliari

José Mourinho prova lo sgarbo all’Inter. Il nuovo allenatore della Roma non è interessato a un giocatore nerazzurro, ma a un obiettivo di mercato della squadra di Inzaghi. Secondo quanto riportato in Uruguay da Sport890, Mourinho si è mosso in prima persona chiamando Nahitan Nandez. Un tentativo vano, in quanto il centrocampista ha già un accordo con l’Inter e vuole vestire nerazzurro. Si attendono ora aggiornamenti sulla trattativa dopo i nuovi contatti tra le due società.