CorSera – Dzeko-Inter, Mourinho non ha ostacolato la trattativa: “Nel suo calcio Edin…”

Contrariamente a quanto letto in questi giorni, Josè Mourinho, allenatore della Roma, non ha in alcun modo ostacolato la partenza di Dzeko

"La partenza di Dzeko, poi, non è stata ostacolata in alcun modo. Il calcio che ha in testa Mou per la Roma prevede attaccanti che cercano di più la profondità e non un «nove e mezzo» come il bosniaco che nell’ultimo campionato non è arrivato nemmeno in doppia cifra. Si seguono giovani come Abraham (che però preferisce un trasferimento dal Chelsea all’Arsenal) o calciatori «affamati» come l’iraniano Azmoun dello Zenit".