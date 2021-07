Mulattieri: “Felice di essere a Crotone, darò il massimo. Ho parlato con Cordaz e…”

Intervistato da Crotone TV, Samuele Mulattieri, giovane attaccante di proprietà nerazzurra, ha parlato dopo l'arrivo in prestito in Calabria

Una nuova esperienza, questa volta in Italia, per mettere in mostra tutto il proprio talento e, chissà, prenotare un posto per l'Inter del futuro. Intervistato da Crotone TV, Samuele Mulattieri, giovane attaccante di proprietà nerazzurra, ha parlato dopo l'arrivo in prestito al club calabrese:

"Ho avuto buonissime impressioni. Ringrazio presidente e mister per la fiducia, sono felice di essere qui. L'anno scorso ho fatto bene in Olanda, spero di ripetermi qui. Sono un attaccante che può agire sia come prima che come seconda punta. Spero di dare il massimo per aiutare la squadra a raggiungere i propri obiettivi. Voglio migliorarmi, sono contentissimo di poterlo fare in una squadra importante come il Crotone. Cordaz? Ho parlato con lui, mi ha parlato benissimo di città e società e mi ha consigliato di venire qui".