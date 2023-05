Mulattieri, quale futuro? GdS: “L’Inter potrebbe valutare l’ipotesi di…”

Focus sui giocatori dell’Inter in prestito sulla Gazzetta dello Sport oggi. La società nerazzurra sta ragionando attentamente sul futuro di Samuele Mulattieri, tra i giovani che hanno brillato di più in questa stagione. “Attualmente è ai box per una lesione al flessore della gamba sinistra. Quest’anno ha segnato 12 volte in Serie B con la maglia del Frosinone ed è un ragazzo di cui si parla.