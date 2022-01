Muriel in versione Ronaldo, sul futuro ha tentennato: “L’Inter poteva essere davvero un’idea”

Luis Muriel si è ripresentato alla grande in questo 2022. L'attaccante dell'Atalanta è stato un'idea dell'Inter

Luis Muriel si è ripresentato alla grande in questo 2022. Dopo qualche passaggio a vuoto nella prima parte di stagione, l'attaccante dell'Atalanta ha segnato una doppietta nella partita vinta dalla squadra di Gasperini ieri contro l'Udinese per 6-2. Motivi che spingono la Dea ha blindare il calciatore per il futuro e a prolungare il contratto in scadenza nel 2023. Scrive calciomercato.com.

"... Anche l’Inter, che è in ottimi rapporti con Lucci, poteva essere un’idea per il futuro. Ma l’Atalanta non ha la benché minima intenzione di aprire a una sua cessione a gennaio. Gasperini stravede per Muriel e lo ritiene ancora centrale nel suo progetto. Nelle prossime settimane all’attaccante colombiano verrà anche proposto il rinnovo del contratto in scadenza nel 2023".