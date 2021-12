Muriel accostato anche a Inter e Milan: l’Atalanta ha le idee chiare

Nei giorni scorsi, il nome di Luis Muriel è stato accostato anche a Inter e Milan. Così Fabrizio Romano ha commentato i rumors

Nei giorni scorsi, il nome di Luis Muriel è stato accostato anche a Inter e Milan. Non pienamente soddisfatto per lo scarso minutaggio accumulato all'Atalanta, il colombiano chiede più spazio nella seconda parte di stagione. Da qui i rumors, commentati così dall'esperto di calciomercato Fabrizio Romano a The Here We Go Podcast (ITA): "Tante voci su Muriel (accostato anche a Inter e Milan, ndr), ma al momento la situazione in casa Atalanta è chiara e resta sotto controllo. Il club vuole puntarci, ha anche l’Europa League".