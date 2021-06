Ex Inter, Murillo torna a giocare al Valencia? Contatti con la Sampdoria

L'ex difensore nerazzurro è di proprietà della Samp e dopo l'avventura in prestito al Celta Vigo potrebbe tornare al Valencia

Jeison Murillo torna al Valencia ? L'ex Inter , lo scrivono in Spagna - in particolare lo dice Cadena Cope - potrebbe tornare a giocare per il club spagnolo. Il giocatore è ancora della Sampdoria che lo aveva acquistato due estati fa a 13.5 mln a stagione. Il club italiano non ha ancora finito di pagare il cartellino del difensore.

Già nella scorsa stagione si parlava del suo ritorno in Liga, poi la trattativa era finita con un nulla di fatto e il calciatore, ex dell'Inter, è finito in prestito al Celta Vigo. Al momento ci sono stati solo contatti informali tra le parti, ma i dirigenti del club spagnolo sono ottimisti. Murillo rispecchia le richiese dell'allenatore e anche le possibilità finanziarie del Valencia. Il suo stipendio non sarebbe un problema e chiuderebbe anche la questione in sospeso con i blucerchiati. Il difensore ha un contratto fino al 2023.