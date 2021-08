Muro Inter per Lautaro, l’Atletico cambia obiettivi: occhi su Vlahovic e Zapata

I nerazzurri non hanno alcuna intenzione di cedere il Toro dopo l'addio di Lukaku: l'Atletico punta due obiettivi nerazzurri

L’Inter non ha alcuna intenzione di cedere Lautaro Martinez visto l’imminente addio di Romelu Lukaku, pronto a trasferirsi al Chelsea. Come riportato da Gianluca Di Marzio sul suo sito, l’Atletico Madrid balla tra Dusan Vlahovic e Duvan Zapata visto che per l’Inter Lautaro non è sul mercato. Sull’attaccante della Fiorentina è vigile anche il Tottenham, ma solo in caso di partenza di Harry Kane. Di fronte al muro dell’Inter per il Toro, l’Atletico sposta il mirino su altri due nomi.