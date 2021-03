SM – Milan: Donnarumma si complica, il piano B è Musso. Derby con l’Inter

Il giocatore rossonero non ha ancora rinnovato e la società milanista starebbe pensando allo stesso obiettivo nerazzurro

La partita per il rinnovo di Donnarumma non è ancora finita: non è una questione semplice da affrontare per i rossoneri. Tra la richiesta di 10 mln e l'offerta di 7 mln fatta dal club milanista c'è una forbice che non rende scontato il rinnovo dell'estremo difensore. Il piano B porterebbe al portiere argentino. Lo stesso giocatore a cui pensa l'Inter pronta a fargli fare un anno alle spalle di Handanovic per poi diventare il titolare. Non ci sono stati contatti tra Milan e Udinese ma sarebbero frequenti i contatti dei due club con l'entourage del portiere.