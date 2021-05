Mercato, in porta arriva Musso? “L’Inter potrebbe inserire nell’affare un ‘asset’ del club”

L'Inter guarda sempre a Juan Musso come possibile rinforzo in porta per la prossima stagione: il club studia un affare con contropartite

Marco Macca

Anche ieri, nel match di Torino contro la Juventus, Samir Handanovic non è stato perfetto. A una grande risposta sul rigore calciato da Cristiano Ronaldo, infatti, non è seguito, da parte del portiere sloveno, un riflesso altrettanto impeccabile nel tiro di Juan Cuadrado che, al netto della deviazione di Christian Eriksen, non è sembrato imparabile.

Un altro episodio che ha causato più di qualche critica all'estremo difensore dell'Inter, tornato nel mirino di molti tifosi. Sono sempre di più, infatti, coloro convinti che ai nerazzurri serva un forte investimento per la porta in vista della prossima stagione.

E il nome in cima alla lista, come noto, è quello di Juan Musso dell'Udinese. Dati i problemi finanziari che attraversa l'Inter, secondo quanto scrive calciomercato.com, i nerazzurri potrebbero anche studiare formule alternative, che comprendano, magari, qualche contropartita tecnica. Per esempio Ionut Radu, considerato dal club di Viale della Liberazione un asset della società, ma al contempo poco impiegato da Conte in questa stagione:

"Da viale della Liberazione fanno sapere che Handanovic sarà il portiere titolare anche nella prossima stagione. Ma intanto ci si guarda intorno. Le uscite dovranno essere compensate dalle entrate, ma magari ci si potrà ingegnare anche con qualche formula particolare per chiudere le trattative. E quindi si studiano soluzioni alternative, per il futuro. Radu è considerato un asset dal club, ma Conte in stagione gli ha dato pochissimo spazio. E allora sono due i portieri che piacciono all’Inter. Si tratta di Juan Musso, 26enne portiere argentino dell’Udinese, seguito anche dalla Roma. Poi, un po’ staccato, Marco Silvestri del Verona", si legge su calciomercato.com.

(Fonte: calciomercato.com)