Musso: “Inter? Fa piacere, ma non ne so nulla. Arrivasse una proposta interessante…”

Intervenuto ai microfoni di RacingManiacos, Juan Musso, portiere dell’Udinese, ha parlato così del forte interesse nei suoi confronti da parte dell’Inter, che lo vorrebbe come successore di Samir Handanovic: “Ho letto diverse cose in merito all’interesse dell’Inter, ma non ne so nulla. Sono tranquillo perché ancora non si sa quando riprenderà il campionato. L’interesse mi fa piacere ma per ora non so nulla. Se dovesse arrivare qualcosa di interessante sia per me che per il club, ci penseremo”, ha detto.