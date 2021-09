Musso all’Atalanta per 20 mln: perché l’Inter non ha rilanciato per il portiere

La verità sull'estremo difensore argentino, che era tra gli osservati speciali dei nerazzurri per il dopo Handanovic

L'Inter da tempo seguiva Juan Musso per il dopo Samir Handanovic. In estate, però, l'Atalanta ha chiuso il colpo dall'Udinese per 20 milioni di euro, a sorpresa. Perché i nerazzurri non hanno rilanciato? Per due motivi su tutti: l'Inter non poteva offrire a Musso il posto da titolare, di Handanovic ancora per una stagione; e soprattutto perché i nerazzurri avevano altre priorità per rinforzare la rosa di Simone Inzaghi. Per questo l'Inter la scorsa estate non ha rilanciato per il colpo Musso tra i pali.