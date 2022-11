UFFICIALE / L’Anversa: “Nainggolan non verrà reintegrato, cercheremo altro club”

"Stasera si è svolta una conversazione tra Radja Nainggolan e la dirigenza del club. A causa della pausa per i Mondiali, è stato necessario sedersi per un po' intorno al tavolo. È stato deciso di non includere nuovamente Radja nella squadra A. Il club collaborerà a eventuale trasferimento. La società non comunicherà ulteriormente su questo e si concentra sulla preparazione del girone di ritorno nella competizione regolare". È ufficialmente terminata con queste parole la storia tra l'Anversa e l'ex giocatore dell'Inter. Il centrocampista era stato sospeso perché scoperto a fumare in panchina e dopo questo annuncio non rientrerà a far parte della rosa della prima squadra. Il suo contratto sarebbe scaduto a fine stagione ed è ormai chiaro che non sarà rinnovato. Dovrà trovare un altro club che gli permetta di continuare a giocare.