Sky – Inter-Cagliari, manca l’accordo per Nainggolan: le ultime. Asamoah verso la risoluzione

Non c’è ancora accordo tra Inter e Cagliari per il ritorno in Sardegna, questa volta a titolo definitivo, di Radja Nainggolan. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio per Sky Sport, infatti, per il giocatore, che ha già raggiunto da parte sua un’intesa con il club rossoblù, i nerazzurri continuano a chiedere circa 10 milioni cash e non due contropartite tecniche, bensì solo una. Il Cagliari parte invece da un’offerta più bassa. Per raggiungere un accordo, riferisce l’emittente, servirà uno sforzo da entrambe le parti.

Vicino all’uscita anche Kwadwo Asamoah (oggi incontro con l’agente). Il laterale ghanese, conclude Sky Sport, con ogni probabilità risolverà il contratto con l’Inter, per scegliere poi una destinazione a lui gradita.

(Fonte: Sky Sport)