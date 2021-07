Nainggolan dice no a un club per il Cagliari: un nodo da sciogliere con l’Inter

Le ultime sul futuro del Ninja, che non vede l'ora di tornare in Sardegna

Radja Nainggolan vuole solo il Cagliari. Il club sardo non vede l’ora di riabbracciare il Ninja. Cosa manca per la chiusura? Ne parla Gazzetta.it, dopo il forfait di ieri del belga nell’amichevole contro la Pergolettese per una botta al ginocchio: “Nainggolan piace al Besiktas, ma vuole solo il Cagliari. L’Inter si libera volentieri di un altro ingaggio pesante, ma non vuole pagare la buonuscita richiesta dal belga”, si legge. Resta questo il nodo da sciogliere nella trattativa.