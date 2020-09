Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, per la questione Nainggolan, l’Inter non ha accettato l’idea di darlo in prestito al Cagliari e valuta solo un addio a titolo definitivo per il centrocampista belga.

Per l’esperto di mercato, però, non è da escludere un nuovo assalto dei sardi nei prossimi giorni, nel caso in cui non dovesse concretizzarsi altro per il centrocampista ex Roma.