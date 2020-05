Nainggolan, di nuovo Inter? C’è un’altra possibilità: “Può essere la chiave per arrivare a…”

La storia di Radja Nainggolan all’Inter potrebbe non essere finita. Di fronte ad alcune garanzie comportamentali, il club nerazzurro potrebbe concedere un’altra chance al centrocampista belga. Ma c’è un’altra possibilità, come riportato da Tuttosport. Secondo il quotidiano, Nainggolan potrebbe essere anche una preziosa chiave di mercato. Già l’estate scorsa, prima dell’accordo con il Cagliari, il Ninja stava infatti per finire alla Fiorentina, dove Castrovilli e Chiesa interessano non poco ai nerazzurri:

“Nainggolan? L’Inter dovrebbe ragionare sui pro (risparmio dell’ingaggio) e i contro (ci vorrebbero almeno 20 milioni non fare una minusvalenza). Per esempio un anno fa, prima dell’accordo col Cagliari, Nainggolan stava per finire alla Fiorentina e sappiamo come fra i viola ci siano un paio di obiettivi dell’Inter: Castrovilli, ma soprattutto Chiesa“.

