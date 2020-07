Nainggolan, il futuro è definito? “Da Cagliari conferme indirette sul fatto che possa…”

E’ tutto da definire il futuro di Radja Nainggolan, che a fine stagione rientrerà dal prestito al Cagliari e discuterà con l’Inter il da farsi. Torna però forte la candidatura della Fiorentina, che, come riporta La Nazione, è pronta a tornare alla carica ad un anno di distanza: “Ribery ha acceso intrecci di mercato interessanti, come quello che ha riaperto la strada per arrivare a Nainggolan, già vicino ai viola lo scorso anno.

«Se Ribery ha provato a convincermi? No (ride ndr), ho rispetto per un campione così – sono parole del belga -. Alla sua età c’è solo da togliersi il cappello. Ci conoscevamo già per amicizie in comune, giocare coi campioni come lui è sempre bello». Ma da Cagliari arrivano conferme indirette sulla possibilità che il centrocampista in prestito dall’Inter possa la prossima stagione arrivare a Firenze“, si legge.