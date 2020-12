SM: “Inter, si complica una pista. Nainggolan, ecco lo scambio con il Cagliari”

Terminate le vacanze, l’Inter torna al lavoro: domani avverrà infatti l’importante summit tra Antonio Conte e la dirigenza per pianificare le strategie di mercato. Questi i punti salienti secondo SportMediaset: “Importante fare cassa con le cessioni, su tutte quella di Eriksen: ora che Pochettino, suo grande estimatore ed ex tecnico, sta prendendo le redini del PSG, potrebbe essere più semplice lo scambio con Paredes. Si complica molto invece l’ipotesi Emerson Palmieri: il Chelsea vuole solo soldi e non accetta contropartite tecniche; appare più semplice invece trattare uno scambio col Cagliari tra Nainggolan e Pavoletti. Piace molto anche l’idea Papu Gomez, ormai in rotta di collisione con l’Atalanta”.